Сборная России стала победителем детского чемпионата мира

Международный детский футбольный турнир «Кубок флагов Мира» прошел 26 мая в Химках. В преддверии чемпионата мира — 2018 в однодневном турнире сыграли 12 стран-участниц мундиаля — Австралия, Аргентина, Германия, Дания, Испания, Камерун, Мексика, Польша, Португалия, Россия, Франция и Чили. Участниками турнира стали футболисты в возрасте от 10 до 12 лет.

Накануне турнира в посольстве Германии состоялась жеребьёвка «Кубка флагов Мира». Сборная Россия попала в группу С и на предварительном этапе встретилась с командами Германии, Франции и Камеруна. В стадию плей-офф россияне уверенно вышли с первого места, после чего также не допустили ошибок. В финале турнира национальная команда России обыграла сборную Испании со счётом 2:0. Бронзовые медали турнира достались команде Португалии.

Главным судьей турнира стал 83-летний именитый немецкий рефери Вальтер Эшвайлер. За карьеру бывший рефери ФИФА провел 38 еврокубковых матчей, работал на играх с участием бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны . Эшвайлер был главным судьей финалов Суперкубка-1979 года и Кубка УЕФА-1981, а также финала Кубка обладателей кубков 1982 года.