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Макарова стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
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Макарова стартовала с победы на «Ролан Гаррос» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Екатерина Макарова, которая является 35-й ракеткой мира, одержала первую победу на Открытом чемпионате Франции.
В поединке первого круга Макарова одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Екатерина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Сайсай одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Макарова сразится с победительницей противостояния чешки Барборы Стрыцовой и японки Куруми Нары.
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