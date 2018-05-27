Макарова стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова , которая является 35-й ракеткой мира, одержала первую победу на Открытом чемпионате Франции.

В поединке первого круга Макарова одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Екатерина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Сайсай одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Макарова сразится с победительницей противостояния чешки Барборы Стрыцовой и японки Куруми Нары.