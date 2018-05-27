Комарова и Горячев — бронзовые призёры турнира Arctic Curling Cup в Дудинке

Россияне Мария Комарова Даниил Горячев стали бронзовыми призёрами турнира Arctic Curling Cup в Дудинке. Вице-чемпионы мира-2018 в матче за третье место уверенно переиграли чехов Томашеа Паула и Зузану Гайкову со счётом 8:3. Мария и Даниил уже после двух эндов повели 4:0 и в дальнейшем уверенно держали ход игры под контролем. Встреча завершилась досрочно, так как чехи отказались от продолжения борьбы после седьмого энда.

Ранее в полуфинале Комарова и Горячев проиграли шотландцам Джине Эйткен и Данкану Мензису со счётом 6:7.