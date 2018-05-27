Свитолина победила Томлянович, отыгравшись с 1:5 в первом сете

Украинка Элина Свитолина (4) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции. В двух партиях ею была обыграна представительница Австралии Айла Томлянович — 7:5, 6:3. По ходу первой партии украинка уступала 1:5, однако сумела выиграть 5 геймов подряд и оставить сет за собой.

Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Томлянович 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.