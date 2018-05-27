Шарапова против Уильямс: главные интриги «Ролан Гаррос»

Стартовал «Ролан Гаррос» с участием Шараповой и Серены Уильямс

Второй турнир «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос» способен преподнести зрителям самые неожиданные сюрпризы: например, в прошлом году здесь победила 20-летняя на тот момент Елена Остапенко , которая даже близко не располагалась к первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уже в первом круге встречаются две бывших чемпионки парижского турнира — испанка Гарбинье Мугуруса и россиянка Светлана Кузнецова.

Правда, Гарбинье одержала свою победу на «Ролан Гаррос» относительно недавно — в 2016 году, а вот наша спортсменка делала это аж в 2009-м.

Впрочем, обе сейчас пребывают в не самых лучших кондициях: Кузнецова — из-за недавней травмы, а Гарбинье — без какой-то конкретной причины, так что предсказать победительницу этой пары довольно сложно, даже несмотря на тотальное превосходство испанки по личным встречам (5-1).

Можно было бы назвать главной фавориткой турнира первую ракетку мира Симону Халеп, однако у румынки есть свои внутренние проблемы — она просто катастрофически играет в финалах.

В шести из семи решающих матчей в карьере теннисистка потерпела поражение. Кроме того, Халеп совсем недавно доказала свою «финальную невезучесть» на турнире в Риме, где уступила Элине Свитолиной.

Можно было бы сделать ставку на вторую ракетку мира Каролину Возняцки , которая, к слову, является победительницей самого последнего турнира «Большого шлема» на данный момент — Australian Open — 2018. Сетка турнира вполне позволяет ей пройти до четвертого круга без приключений, даже с учетом того, что датская спортсменка не особенно жалует грунтовое покрытие.

Однако затем Возняцки имеет все шансы встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной (14 место в рейтинге WTA — лучшее среди отечественных теннисисток на данный момент), которая как раз ничего не имеет против грунта.

Стоит отметить, что в этом году датчанка трижды выступала на этом покрытии и каждый раз не могла одержать больше двух побед. Такие результаты для себя она назвала уже неплохими.

«В целом все было вполне неплохо. Я могла выступить лучше, но могла и хуже. Я довольна. Считаю, что часть матчей мне удалась, что в них я играла очень хорошо.

Посмотрим, что получится на «Ролан Гаррос». Надеюсь, здесь я выступлю удачно», — цитирует Возняцки WTA Insider.

Что касается Касаткиной, то она начинает турнир матчем с опытной эстонкой Кайи Канепи. За последний год 32-летняя теннисистка дважды обыгрывала россиянку. Что ж, самое время взять реванш.

Помимо очевидных фаворитов соревнований, огромное внимание к себе приковывают две бывших первых ракетки мира — Серена Уильямс и Мария Шарапова.

Россиянка начала сезон из рук вон плохо, на ранней стадии покинув три турнира, а затем снявшись с еще двух из-за проблем с рукой и легкими. Однако после смены тренера Шарапова начала постепенно приходить в себя и на турнирах в Мадриде и Риме уже дошла до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

Вернулась стабильность, пошли потрясающие форхенды, — и теперь россиянку даже называют одной из фавориток турнира.

Любопытно, что Шарапова, оказавшаяся в числе сеяных, может попасть на свою самую неудобную соперницу Уильямс уже в четвертом круге — американка, тяжело восстанавливающая физическую форму после родов, сеяной не является, и от ранней встречи с ней никто не застрахован.

Однако после возвращения на корт в этом году Серена показывала себя, пожалуй, даже еще хуже, чем Мария.

В итоге новоиспеченная мать приняла решение отказаться от участия в менее престижных турнирах, вроде римского и мадридского, чтобы сосредоточиться на целенаправленной подготовке к «мэйджору». Будет крайне любопытно узнать ответ на вопрос, в какой же форме сейчас находится победительница 38 турниров «Большого шлема».

Здесь все гораздо проще. Король грунта Рафаэль Надаль , возглавляющий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), приехал в Париж за своим 11-м (!) трофеем «Ролан Гаррос».

В этом году испанец демонстрирует свой привычный уровень великолепия на грунте и уже выиграл три из четырех турниров на этом покрытии, до которых успел доехать. Учитывая, что матчи будут состоять из пяти сетов, для итоговой победы соперникам надо будет одолеть Рафу в трех партиях, — задача, выглядящая на данный момент невыполнимой.

Извечного соперника Надаля Роджера Федерера на этот раз не будет: швейцарец снялся с турнира, объяснив это тем, что пока не готов на все сто процентов. Решение довольно смелое, учитывая, что Федерер не пропускал «мэйджоры» с 1999 года, сыграв на 65 турнирах подряд.

В его отсутствие вторым номером посева стал Александр Зверев , который, несмотря на высокую позицию в рейтинге, никак не может показать вдохновляющего выступления на турнирах «Большого шлема». Может, 21-летнего немца с русскими корнями все-таки прорвет на этом «Ролан Гаррос»?

Также в неплохой форме находится Марин Чилич , который на последних трех «мэйджорах» два раза добрался до финала, однако грунт — не его любимое покрытие.

Теоретически в этот список можно включить и Новака Джоковича , который когда-то добился аж семи (!) побед над Надалем на его любимом покрытии, однако сейчас серб занимает только 22-е место в рейтинге, и его форма явно оставляет желать лучшего.

Никто из них не входит даже в скрытые фавориты турнира, однако определенно стоит ждать интересного тенниса и упорной борьбы до последнего очка.