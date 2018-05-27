Ещё
Екатерина Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису — второй из серии турниров Большого шлема. Российская теннисистка Екатерина Макарова уверенно преодолела первый барьер.
Екатерина Макарова в двух партиях нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Следующей соперницей Екатерины станет победительница матча между японкой Куруми Нарой и чешкой Барбарой Стрыцовой.
Вышла во второй круг украинская спортсменка Элина Свитолина. Элина начала свое выступление на Ролан Гаррос с победы над австралийкой Айлой Тамлянович 7:5, 6:3.
Вести.Ru: последние новости
Мария Шарапова узнала соперницу по первому кругу Roland Garros Рафаэль Надаль вернулся на вершину рейтинга АТР Roland Garros. Алексей Ватутин проиграл старт квалификации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов15
В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов38
Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ10
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение