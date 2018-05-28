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Веснина прокомментировала решение не выступать с Макаровой в парном разряде
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Веснина прокомментировала решение не выступать с Макаровой в парном разряде 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Елена Веснина выразила надежду, что ее решение выступить в парном разряде "Ролан Гаррос" не с Екатериной Макаровой, а с представительницей Латвии Еленой Остапенко не приведет к разрыву с соотечественницей, передает «Матч ТВ».
"Надеюсь, такое решение не приведет к разрыву. Так сложились обстоятельства. От меня в этой ситуации мало что зависело, поэтому пришлось принять такое решение. Я не могу раскрывать детали. Иногда судьба распоряжается так, что нужно принимать сложные решения. Надо двигаться дальше, но этот выбор никак не повлияет на наши с Катей отношения.
Мы ведем борьбу за попадание на итоговый турнир года в Сингапуре. Наш дуэт занимает лидирующие места в рейтинге. Надеюсь, что после «Ролан Гаррос» у нас снова получится сыграть вместе", — сказала 31-летняя спортсменка.
Ранее Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос».
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