Жереми Шарди — Томаш Бердых. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 мая

Жереми Шарди

Француз находится на 86-й строчке в рейтинге АТР. В этом году он провел 27 поединков и одержал 15 побед, а лучшим результатом для 31-летнего теннисиста стал полуфинал в Стамбуле, который он проиграл японцу Таро Дэниэлу — 3:6, 6:4, 4:6.

Последним перед Парижем для Жереми Шарди стал «Челленджер» в Бордо, где на стадии 1/8 финала он уступил аргентинцу Гвидо Андреоцци (3:6, 6:3, 0:6).

В карьере француза наблюдается спад в последние пару лет, а уровень его выступлений не слишком зависит от покрытия. Стоит отметить, что на грунте Шарди в этом году имеет положительную статистику, одержав шесть побед в 11 матчах.

Когда-то чех был четвертой ракеткой мира, но в настоящий момент он расположился на 18-й строчке рейтинга АТР. Примерно по половине поединков Томашу Бердыху удается выигрывать на каждом из покрытий, поэтому грунт никак не выделяется на фоне остальных.

В текущем сезоне 32-летний теннисист провел 19 матчей, из которых выиграл 10. На грунте Бердых в этом году пока не побеждал, уступив Кеи Нисикори в Монте-Карло, Ришару Гаске в Мадриде и Денису Шаповалову в Риме.

Главным достоинством Бердыха остается его мощная подача, а в розыгрышах он любит устроить агрессивную «перестрелку».

Прогноз

Теннисисты встречались между собой пять раз и во всех матчах победу праздновал Бердых. Последний раз они играли на Уимблдоне в прошлом году, когда Томаш обыграл Шарди со счетом 6:3, 3:6, 7:6, 6:4.

В последнее время у чеха не все получается, но при этом соперники были достойные, поэтому нельзя говорить о полном провале. Пора Томашу одержать первую победу на грунте в нынешнем сезоне, а Шарди — идеальный оппонент для этого. Предлагаем поставить на победу Бердыха с форой -3 гейма за 1,74.