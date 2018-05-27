Лара Арруабаррена — Тимя Бабош. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 мая

Испанка является 59-й ракеткой мира и проводит весьма неплохой сезон. Был финал в Боготе, да и на других турнирах Лара оставляла весьма неплохое впечатление, особенно на грунте, где она чувствует себя очень комфортно. Арруабаррена способна порой навязать борьбу даже топ-соперницам, хотя стабильности в данном вопросе ей явно не хватает.

Последними перед Парижем турнирами для Лары Арруабаррены стали Мадрид и Рим. Если в Испании ей удалось одержать победу над очень перспективной украинкой Мартой Костюк (6:3, 4:6, 6:2), то в Италии она зачехлила ракетку уже после игры с китаянкой Ван Цян (6:7, 1:6).

Сильной стороной Лары на фоне скорости и мощи Бабош является способность брать очки при длительных розыгрышах, она умеет действовать на грунте, так как на этом покрытии работает вся испанская школа тенниса.

Тимя Бабош

Венгерка является 37-й ракеткой мира. Ее главным успехом в этом году стал титул на турнире в Тайбэе, после чего наступил спад и ранние вылеты в Дохе, Будапеште, Индиан-Уэллсе и Майами.

Тем не менее, уже в Монтеррее Тимя Бабош вновь нашла свою игру и сумела дойти до финала, где уступила первой ракетке турнира Гарбин Мугурусе — 6:3, 4:6, 3:6.

Переход на грунт можно назвать провальным для Бабош. Она сразу проиграла в Рабате и Мадриде, а в Риме одолела Сару Эррани (6:3, 7:6), но оказалась слабее Каролин Гарсии (3:6, 4:6).

Данное покрытие явно не подходит силовому стилю игры Бабош, ей не удается показывать свои сильные стороны на грунте, о чем красноречиво говорят ее результаты.

Прогноз

Как мы уже писали выше, в данном матче важную роль сыграет грунт, к которому Бабош никак не удается адаптироваться. Теннисистки встречались между собой дважды — оба раза победу праздновала испанка.

Ожидаем борьбы, но считаем, что венгерка не сможет прервать серию неудач в личных встречах. Для подстраховки предлагаем поставить на фору Арруабаррене +2,5 гейма за 1,81.