Ещё
Зверев разгромил Беранкиса в «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Зверев разгромил Беранкиса в первом круге «Ролан Гаррос» 

SPORT24.ru 15 часов назад
Фото: ТАСС
Александр Зверев стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису. В первом круге немецкий теннисист обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.
В матче, который длился 1 час 9 минут, Зверев позволил сопернику взять всего четыре гейма. Итоговый результат 6:1, 6:1, 6:2.
Во втором круге Александр Зверев сыграет против победителя пары Иржи Веселы — Душан Лайович. Чешско-сербское противостояние состоится 28 мая.
Ролан Гаррос, Париж, Франция, 1-й круг (м)
Ричардас Беранкис — Александр Зверев 1:6, 1:6, 2:6
SPORT24.ru: последние новости
Шарапова снялась в сериале с Джоном Малковичем и Дэмианом Льюисом Хачанов стал 38-й ракеткой мира, но упал на две позиции в чемпионской гонке ATP Винус Уильямс проиграла Цян в первом круге «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто устроил атаку на англичан в Киеве67
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе39
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»47
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение