Зверев разгромил Беранкиса в «Ролан Гаррос»

Александр Зверев стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису. В первом круге немецкий теннисист обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.
В матче, который длился 1 час 9 минут, Зверев позволил сопернику взять всего четыре гейма. Итоговый результат 6:1, 6:1, 6:2.
Во втором круге Александр Зверев сыграет против победителя пары Иржи Веселы — Душан Лайович. Чешско-сербское противостояние состоится 28 мая.
Ролан Гаррос, Париж, Франция, 1-й круг (м)
Ричардас Беранкис — Александр Зверев 1:6, 1:6, 2:6