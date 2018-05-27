Гоффен победил Хасе в первом круге «Ролан Гаррос», уступая 0:2 по сетам

Бельгийский теннисист Давид Гоффен пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче восьмой номер посева одержал волевую победу над голландцем Робином Хасе со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Матч длился 2 часа 52 минуты. Гоффен выполнил 18 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 17. На счету Хасе 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Гоффен поспорит с французом Корентеном Муте (WC), ранее обыгравшим хорвата Иво Карловича.