Катерина Козлова: «Не была уверена что сыграю на Roland Garros, поэтому просто наслаждалась матчем с Остапенко»

Украинская теннисистка Катерина Козлова после победы в первом круге Roland Garros над Еленой Остапенко отметила, что не была уверена в своем участии на турнире из-за травмы колена.

— Ничего не ждала от матча с Остапенко, — приводит пресс-служба WTA слова Козловой. — Просто вышла на корт, чтобы получить удовольствие, потому что не была уверена, что сыграю на Roland Garros. Просто радовалась, что снова играю. В Индиан-Уэллсе получила травму колена и не была уверена, что обойдусь без операции. Но ее удалось избежать.