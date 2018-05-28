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Катерина Козлова: «Не была уверена что сыграю на Roland Garros, поэтому просто наслаждалась матчем с Остапенко»
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Катерина Козлова: «Не была уверена что сыграю на Roland Garros, поэтому просто наслаждалась матчем с Остапенко» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Украинская теннисистка Катерина Козлова после победы в первом круге Roland Garros над Еленой Остапенко отметила, что не была уверена в своем участии на турнире из-за травмы колена.
— Ничего не ждала от матча с Остапенко, — приводит пресс-служба WTA слова Козловой. — Просто вышла на корт, чтобы получить удовольствие, потому что не была уверена, что сыграю на Roland Garros. Просто радовалась, что снова играю. В Индиан-Уэллсе получила травму колена и не была уверена, что обойдусь без операции. Но ее удалось избежать.
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