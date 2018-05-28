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Елена Остапенко: «Я просто в ярости»
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Елена Остапенко: «Я просто в ярости» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Фото: Reuters
Латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в матче первого круга турнира "Большого шлема" от украинки Катерины Козловой (5:7, 3:6) заявила, что очень расстроена и чувствует злость после этой игры. Однако она отметила, что выступит лучше в парном разряде, так как давление из-за необходимости защитить титул спадет.
— После Рима я была травмирована, поэтому четыре дня не играла, — цитирует официальный сайт WTA Остапенко. — Я снова вышла на корт лишь пару дней назад, и этого оказалось недостаточно. Я травмировала ногу в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я старалась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, на корте чувствовала себя не лучшим образом.
Я расстроена и зла — да я просто в ярости, хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то почувствовала невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, мне так хотелось показать им, что могу бороться. Конечно, впереди другие турниры и другие возможности. Если все время думать о поражении в первом круге турнира "Большого шлема", то стоит завершить карьеру. Я постараюсь поскорее забыть этот матч. К тому же я сыграю здесь в парном разряде. Думаю, давление из-за необходимости защитить титул спадет.
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