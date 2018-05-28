Теннисистка Остапенко находилась в ярости после поражения от Козловой в матче «Ролан Гаррос»

«Я получила травму ноги в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я постаралась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, в матче с Козловой на корте я чувствовала себя не лучшим образом», — цитирует Остапенко официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также поделилась эмоциями от вылета в первом круге и отметила поддержку болельщиков.

«Я расстроена и чувствую злость. Я просто в ярости и хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то ощутила невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, и я так хотела показать им, что могу бороться», — заявила Остапенко.

Остапенко стала второй теннисисткой после россиянки Анастасии Мыскиной , которая проиграла стартовый матч «Ролан Гаррос» в качестве действующей обладательницы титула.