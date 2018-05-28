Катерина Козлова: Пыталась насладиться каждой минутой на корте

Остапенко сенсационно проиграла Козловой в первом круге «Ролан Гарроса»

«Если честно, у меня не было никаких ожиданий. Просто пыталась насладиться каждой минутой на корте. Еще несколько дней назад не была уверена, что смогу сыграть в Париже, так что вдвойне приятно добиться успеха. Я показала хорошую игру и выиграла матч, это здорово.

В Индиан-Уэллсе я получила травму колена. Была вероятность операции, но ее, к счастью, удалось избежать. Реабилитацию проходила с физиотерапевтами в Испании, было сложно. Спустя пару месяцев смогла вернуться в игру, чему я безумно рада», — приводит слова Козловой Gotennis.