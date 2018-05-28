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Катерина Козлова: Пыталась насладиться каждой минутой на корте
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Катерина Козлова: Пыталась насладиться каждой минутой на корте 

Советский спорт 9 часов назад
Украинская теннисистка Катерина Козлова — о победе над третьей ракеткой мира латвийкой Еленой Остапенко (7:5, 6:3) на старте турнира «Ролан Гаррос».
Остапенко сенсационно проиграла Козловой в первом круге «Ролан Гарроса»
«Если честно, у меня не было никаких ожиданий. Просто пыталась насладиться каждой минутой на корте. Еще несколько дней назад не была уверена, что смогу сыграть в Париже, так что вдвойне приятно добиться успеха. Я показала хорошую игру и выиграла матч, это здорово.
В Индиан-Уэллсе я получила травму колена. Была вероятность операции, но ее, к счастью, удалось избежать. Реабилитацию проходила с физиотерапевтами в Испании, было сложно. Спустя пару месяцев смогла вернуться в игру, чему я безумно рада», — приводит слова Козловой Gotennis.
Таким образом, Остапенко не смогла защитить титул «Ролан Гарроса», а Козлова вышла во второй круг турнира, где сыграет с победителем пары Катерина Синякова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
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