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Елена Веснина: В нашей паре Макарова обычно расстраивается первой
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Елена Веснина: В нашей паре Макарова обычно расстраивается первой 

Советский спорт 9 часов назад
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о своей постоянной партнерше по паре Екатерине Макаровой.
«Катя очень исполнительная, — сказала Веснина в эфире телеканала «Матч ТВ». — В этом плане она — профессионал. В паре я, как более опытная, даю какие-то советы, и Катя меня слушает — во время игры этот контакт очень важен. Нужно поддерживать напарницу, говорить правильные слова, в трудные моменты матча на первый план выходят именно человеческие отношения.
В нашей паре первой расстраивается обычно Катя. Она начинает сильно переживать, винит во всем себя. И тут я говорю, что все хорошо, мы на корте, мы не пожали руки соперницам, судье, все еще возможно изменить, поэтому соберись, начнем от мяча к мячу выигрывать матч.
Иногда это помогает, иногда нет, но Катя ко мне всегда прислушивается. Она не пытается себя поставить впереди — спокойно делает свою работу, а я делаю свою, руковожу процессом. Наверное, поэтому наш союз держится на протяжении стольких лет».
Напомним, на втором в году турнире «Большого шлема» Веснина сыграет в паре с Еленой Остапенко.
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