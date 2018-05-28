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Веснина: «В ситуации с Макаровой на „Ролан Гаррос“ от меня мало что зависело»
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Веснина: «В ситуации с Макаровой на „Ролан Гаррос“ от меня мало что зависело» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала решение выступать в парном разряде Ролан Гаррос" не с соотечественницей Екатериной Макаровой, а с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
"Надеюсь, такое решение не приведет к разрыву. Так сложились обстоятельства. От меня в этой ситуации мало что зависело, поэтому пришлось принять такое решение. Я не могу раскрывать детали. Иногда судьба распоряжается так, что нужно принимать сложные решения. Надо двигаться дальше, но этот выбор никак не повлияет на наши с Катей отношения.
Мы ведем борьбу за попадание на итоговый турнир года в Сингапуре. Наш дуэт занимает лидирующие места в рейтинге. Надеюсь, что после «Ролан Гаррос» у нас снова получится сыграть вместе”, — сказала Веснина в эфире «Матч ТВ».
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