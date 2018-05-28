Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA 

Чемпионат.com: последние новости

Сёстры Уильямс получили «уайлд-кард» на парный турнир «Ролан Гаррос»

Хачанов поднялся на 38-ю строчку в рейтинге ATP

Касаткина стартует на «Ролан Гаррос» с победы над Канепи, уверены эксперты