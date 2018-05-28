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Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA
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Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В обновлённом рейтинге WTA от 28 мая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 28 мая 1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270. 2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6935. 3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6010. 4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505. 5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5382. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5335. 7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5160. 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550. 9 (9). Винус Уильямс (США) — 4201. 10 (10). Слоан Стивенс (США) — 4164. … 14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2825… 28 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596… 30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1513… 36 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1330… 43 (42). Светлана Кузнецова (Россия) — 1193. 44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1180… 79 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 780.
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