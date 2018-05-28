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Хачанов поднялся на 38-е место в рейтинге ATP
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Россиянин Хачанов поднялся на 38-е место в рейтинге АТР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Россиянин Карен Хачанов поднялся на 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В топ-10 не произошло изменений. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий 31-е место.
Рейтинг ATP от 28 мая:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5615
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4950
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4450
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3355
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020
10 (10). Джон Изнер (США) — 2980…
31 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1397…
38 (39). Карен Хачанов (Россия) — 1220…
53 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974…
79 (78). Евгений Донской (Россия) — 726…
98 (99). Михаил Южный (Россия) — 616.
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