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Касаткина стартует на «Ролан Гаррос» с победы над Канепи, уверены эксперты
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Касаткина стартует на «Ролан Гаррос» с победы над Канепи, уверены эксперты 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Дарья Касаткина в первом круге женского турнира «Ролан Гаррос» встретится с эстонкой Кайей Канепи. Встреча состоится 28 мая.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Канепи оценивается коэффициентом 2.55, победа с форой «+3,5» гейма — 1.83.
Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.87.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40.
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