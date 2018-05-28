Касаткина стартует на «Ролан Гаррос» с победы над Канепи, уверены эксперты 

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге женского турнира «Ролан Гаррос» встретится с эстонкой Кайей Канепи. Встреча состоится 28 мая.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Канепи оценивается коэффициентом 2.55, победа с форой «+3,5» гейма — 1.83.
Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.87.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40.