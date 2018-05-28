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Гаэль Монфис: «Первый матч на „Ролан Гаррос“ не может быть легким по своей сути»
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Гаэль Монфис: «Первый матч на „Ролан Гаррос“ не может быть легким по своей сути» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Французский теннисист Гаэль Монфис после победы в первом круге турнира "Ролан Гаррос" над своим соотечественником Эллиотом Бенштери (3:6, 6:1, 6:2, 6:1) заявил, что первый матч открытого чемпионата Франции никокгда не бывает простым. Однако ему повезло, так как в начале турнира он играл с менее опытным противником.
— Первый матч на «Ролан Гаррос» не может быть легким по воей сути, — цитирует официальный сайт ATP Монфиса. — Впрочем, когда играешь с молодым соперником, все выглядит иначе, ведь мой оппонент еще никогда не играл пятисетовый матч. Уступив в первой партии, я почувствовал себя лучше с физической точки зрения. Мне удалось вернуться в игру, я сделал все, чтобы осложнить жизнь сопернику.
Следующим соперником Монфиса станет словак Мартин Клинжан, который в первом круге обыграл серба Ласло Джере (7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (8:6), 6:1).
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