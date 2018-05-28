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Саккари вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Минеллу
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Саккари вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Минеллу 

Чемпионат.com 13 часов назад
Представительница Греции Мария Саккари вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в стартовом раунде теннисистку из Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Саккари выполнила 3 эйса, активно выиграла 23 очка и допустила 31 невынужденную ошибку. На счету Минеллы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта.
Во втором круге Саккари, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро, посеянной под 23-м номером.
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