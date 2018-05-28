Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Азаренко проиграла Синяковой 

Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом раунде турнира чешская спортсменка в непростом матче победила Веронику Сепеде из Парагвая. Трехсетовая встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Следующей соперницей Квитовой станет испанка Лара Арруабаррена-Весино.
Вышла во второй круг японка Наоми Осака, одолевшая в двух сетах Софию Кенин из США. Теперь 21-й сеяной предстоит встреча с Зариной Дияс из Казахстана. А вот белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из борьбы, проиграв чешке Катерине Синяковой.
WTA. Открытый чемпионат Франции
1-й круг
Петра Квитова (Чехия) — Вероника Сепеде (Парагвай) — 3:6, 6:1, 7:5 Наоми Осака (Япония) — София Кенин (США) — 6:2, 7:5 Катерина Синякова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:5, 7:5