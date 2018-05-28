Кис победила Викери и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Американка Мэдисон Кис (13) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах соотечественницу Сачию Викери со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 58 минут. Кис выполнила 1 подачу навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и активно выиграла 12 очков. У Викери 1 двойная ошибка, 3 упущенных брейк-пойнта и 5 виннеров.