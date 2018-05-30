Чемпионат.com: последние новости

Ван Цян разгромила Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции

Гулбис уступил Берреттини во втором круге «Ролан Гаррос»

Кудерметова и Кудрявцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в паре