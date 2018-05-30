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Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В 18:30 по московскому времени начнётся матч второго круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», в котором австриец Доминик Тим (7) встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Спортсмены играли друг с другом три раза, и дважды успех был на стороне 24-летнего уроженца Винер-Нойштадта.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на Открытом чемпионате Франции.
В третьем круге победитель этого матча встретится с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q).
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