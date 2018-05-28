Тим обыграл Ивашко и вышел во второй круг «РГ», где сыграет с Циципасом

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв трёх сетах представителя Беларуси Илью Ивашко (Q) — 6:2, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Тим выполнил 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 8 брейк-пойнтов из 14, выполнил 23 виннера и допустил 31 невынужденную ошибку. На счету беларуса 8 двойных ошибок, 4 упущенных брейк-пойнта и 12 виннеров. За выход в третий круг соревнований в столице Франции австриец поспорит с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим испанца Карлоса Табернера (Q).