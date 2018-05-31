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Тим в четырёх партиях победил Циципаса во втором круге «Ролан Гаррос»
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Тим в четырёх партиях победил Циципаса во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Доминик 5 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 39 невынужденных ошибок. На счету его соперника 6 эйсов, 36 виннеров и 41 ошибка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на Открытом чемпионате Франции.
В третьем круге Тим встретится с представителем Италии Маттео Берреттини.
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