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Тим вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх Берреттини
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Тим вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх Берреттини 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Австриец Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, обыграл в третьем круге соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минуты. Тим выполнил 7 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13, активно выиграл 30 очков и допустил 41 невынужденную ошибку. На счету Берреттини 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Тим поспорит с японцем Кеем Нисикори (19), ранее обыгравшим француза Жиля Симона.
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