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Джокович пробился во второй круг чемпионата Франции
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Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции 

SPORT24.ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Серб Новак Джокович был сильнее бразильца Рожерио Дутры Да Силвы в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, завершилась победой экс-первой ракетки мира со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Джоковича станет победитель испанского противостояния Хауме Мунар — Давид Феррер. Сербский теннисист посеян на турнире под 20-м номером.
Напомним, что Джокович с середины прошлого сезона испытывает проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему показывать высокие результаты.
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