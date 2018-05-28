Джокович пробился во второй круг чемпионата Франции

Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции

Серб Новак Джокович был сильнее бразильца Рожерио Дутры Да Силвы в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, завершилась победой экс-первой ракетки мира со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Напомним, что Джокович с середины прошлого сезона испытывает проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему показывать высокие результаты.