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Касаткина уверенно идет вперед
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Касаткина уверенно идет вперед 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". Российская теннисистка Дарья Касаткина второй из россиянок смогла пробиться во второй круг соревнований в одиночном разряде.
В первом раунде турнира Касаткина, имеющая 14-й номер посева, встречалась с эстонкой Кайей Канепи. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей противостояния между Татьяной Марией из Германии и Кирстен Флипкенс из Бельгии. Ранее стадию первого круга преодолела Екатерина Макарова.
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