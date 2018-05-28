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Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос»
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Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Хорват Борна Чорич вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, в четырех партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (22) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. На счету Чорича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Кошльшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.
Соперником Чорича по второму кругу соревнований станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) — Томас Фаббьяно (Италия).
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