Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. На счету Чорича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Кошльшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.