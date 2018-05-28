Каролина Возняцки стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости . Представительница Дании Каролина Возняцки вышла во второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

В матче первого круга датская теннисистка, второй номер посева, в двух сетах победила американку Даниэль Роуз Коллинз — 7:6 (7:2), 6:1. Поединок продолжался более полутора часов.

В следующем раунде Возняцки встретится с испанкой Георгиной Гарсией-Перес, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.