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Бадминтонисты из Марьиной Рощи стали призерами окружного турнира
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Бадминтонисты из Марьиной Рощи стали призерами окружного турнира 

Управа района Марьина роща 29 мая 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Окружной турнир по бадминтону, посвященный открытию летнего сезона в Москве, состоялся на минувшей неделе в Лианозовском парке. В мероприятии приняли участие спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие ГБУ СДЦ «Шире круг».
— По итогам турнира в мужском парном разряде первое место завоевали Владимир Богданов и Андрей Юдин, Денису и Виктору Дурицыным удалось стать третьими. В одиночном разряде Денис Дурицын занял второе место, а Виктор — третье. В женском одиночном разряде победительницей стала Нина Соболь, — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ СДЦ «Шире круг» Елена Цыганова.
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. (то)
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