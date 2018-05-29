Бадминтонисты из Марьиной Рощи стали призерами окружного турнира

Окружной турнир по бадминтону, посвященный открытию летнего сезона в Москве, состоялся на минувшей неделе в Лианозовском парке. В мероприятии приняли участие спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие ГБУ СДЦ «Шире круг».

— По итогам турнира в мужском парном разряде первое место завоевали Владимир Богданов Андрей Юдин , Денису и Виктору Дурицыным удалось стать третьими. В одиночном разряде Денис Дурицын занял второе место, а Виктор — третье. В женском одиночном разряде победительницей стала Нина Соболь , — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ СДЦ «Шире круг» Елена Цыганова.

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. (то)