Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Аргентинец Диего Шварцман (11) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях им был обыгран обладатель «уайлд-кард» из Франции Кальвен Эмери — 6:1, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник выполнил 5 подач навылет и допустил 10 двойных ошибок. Соперником одиннадцатого номера посева по второму раунду соревнований станет чех Адам Павлашек . Это станет первым очным противостоянием теннисистов.