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Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Аргентинец Диего Шварцман (11) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях им был обыгран обладатель «уайлд-кард» из Франции Кальвен Эмери — 6:1, 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник выполнил 5 подач навылет и допустил 10 двойных ошибок.
Соперником одиннадцатого номера посева по второму раунду соревнований станет чех Адам Павлашек. Это станет первым очным противостоянием теннисистов.
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