Рыбарикова разгромила Кумкхум в первом круге парижского турнира «Большого шлема»

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Рыбарикова 5 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кумкхум 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Эйсов у Луксики не было.

За место в третьем раунде Рыбарикова поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с итальянкой Деборой Кьезой (Q).