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Дарья Касаткина с победы стартовала на Roland Garros
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Дарья Касаткина с победы стартовала на Roland Garros 

Vprognoze.ru 7 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции. В рамках первого круга турнира Дарья встретилась с представительницей Эстонии Кайя Канепи. Соперницы провели на корте 1 час 9 минут, которых Дарье Касаткиной хватило, чтобы одержать уверенную победу над своей соперницей со счетом 6:4, 6:1. Таким образом, счет в личных противостояниях между Касаткиной и Канепи стал равным 2:2. В следующем круге Roland Garros Дарья Касаткина встретится бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс, которая в своем матче за 1 час 47 минут отпраздновала победу над представительницей Германии Татьяной Марией со счетом 7:6, 6:4. Отметим, Дарья Касаткина уже встречалась с Кирстен Флипкенс на турнире в Санкт-Петербурге и тогда победа досталась российской теннисистке. Открытый чемпионат Франции проходит с 27 мая по 9 июня. Призовой фонд соревнований составляет $45 840 910.
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