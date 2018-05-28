Дарья Касаткина с победы стартовала на Roland Garros 

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«Челси» предложил Сарри двухлетний контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон

Неймар прокомментировал слухи о своем переходе в «Реал»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус признал себя виновным в поражении от «Реала» в финале Лиги Чемпионов