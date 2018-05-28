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Матч Шараповой из-за дождя перенесён на 29 июня
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Матч Шараповой из-за дождя перенесён на 29 июня 

Чемпионат.com 6 часов назад
Стартовый матч россиянки Марии Шараповой на «Ролан Гаррос» — 2018 официально перенесён на вторник, 29 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Соперницей Касаткиной по второму кругу «Ролан Гаррос» стала Флипкенс Хачанов: рад, что всё хорошо сложилось и выиграл матч в трёх сетах Хачанов опустился на 30-ю позицию в чемпионской гонке ATP
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