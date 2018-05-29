Шарапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

За один час 57 минут Шарапова сломила сопротивление голландки Рихел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3.

Россиянка выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов из 11.

Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 1-й кругШарапова (Россия) — Хогенкамп (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 6:3