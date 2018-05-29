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Шарапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
За один час 57 минут Шарапова сломила сопротивление голландки Рихел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3.
Россиянка выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов из 11.
Ранее Елена Остапенко рассказала о ярости после вылета в первом круге "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 1-й кругШарапова (Россия) — Хогенкамп (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 6:3
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