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Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТАСС
В 14:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (28) и представительница Нидерландов Рихел Хогенкамп (Q). Поединок должен был состояться 28 мая, но был перенесён из-за дождя. Соперницы встречались на Уимблдоне в 2015 году. Победу в том матче одержала Мария со счётом 6:3, 6:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с хорваткой Донной Векич.
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