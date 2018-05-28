Веснина не смогла выйти во второй круг Roland Garros 

Россиянка Елена Веснина проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу американки.
Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстей и Дарьей Гавриловой из Австралии, посеянной под 24-м номером.
31-летняя Веснина в 13-й раз играла на Открытом чемпионате Франции. Ее лучшим результатом на парижских кортах является выход в третий круг соревнований. До стадии третьего круга россиянка доходила в 2015 и 2017 годах.
Веснина также сыграет в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. Ее напарницей будет латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в воскресенье также проиграла на стадии первого круга украинке Катерине Козловой.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.