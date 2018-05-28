Веснина не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Елена Веснина проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу американки.

Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстей и Дарьей Гавриловой из Австралии, посеянной под 24-м номером.

31-летняя Веснина в 13-й раз играла на Открытом чемпионате Франции. Ее лучшим результатом на парижских кортах является выход в третий круг соревнований. До стадии третьего круга россиянка доходила в 2015 и 2017 годах.

Веснина также сыграет в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. Ее напарницей будет латвийская теннисистка Елена Остапенко , которая в воскресенье также проиграла на стадии первого круга украинке Катерине Козловой

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.