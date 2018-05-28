Кар. Плишкова выиграла дерби у Крейчиковой и встретится с Шафаржовой на «РГ»

Чешка Каролина Плишкова (6) вышла во второй круг « Ролан Гаррос » — 2018, обыграв свою соотечественницу Барбору Крейчикову (Q) в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:4. Крейчикова не подала на сет в первой партии, а во второй вела со счётом 4:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Каролина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Барборы 1 эйс, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором раунде Каролину ждёт ещё одно дерби — с Люси Шафаржовой.

Напомним, что в прошлом году Плишкова дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала, где проиграла румынке Симоне Халеп.