Плишкова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

Чешка Каролина Плишкова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
В понедельник чешская теннисистка, шестой номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграла соотечественницу Барбору Крейчикову. Поединок продолжался более полутора часов.
В следующем круге Плишкова встретится с еще одной чешкой Люцией Шафаржовой.
В других матчах стартового раунда американка Коко Вандевеге (15-й номер посева) нанесла поражение немке Лауре Зигемунд — 6:4, 6:4, а словачка Магдалена Рыбарикова (19) взяла верх над Луксикой Кумхум из Таиланда — 6:3, 6:0.