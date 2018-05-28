Каролина Плишкова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

Чешка Каролина Плишкова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

В понедельник чешская теннисистка, шестой номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграла соотечественницу Барбору Крейчикову. Поединок продолжался более полутора часов.

В следующем круге Плишкова встретится с еще одной чешкой Люцией Шафаржовой.