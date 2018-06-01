Матч Хачанова на Открытом чемпионате Франции по теннису прерван из-за непогоды

ПАРИЖ, 1 июня. / ТАСС /. Матч третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Кареном Хачановым и французом Люком Пуйем прерван из-за дождя, встреча будет доиграна в субботу. Об этом сообщает пресс— служба турнира.

На момент приостановки встречи Хачанов вел по сетам со счетом 2-0 (6:3, 7:5). Счет в третьей партии был 1:1.

В 1/8 финала победитель матча сыграет с представителем Германии Александром Зверевым , посеянным на турнире под вторым номером.

Хачанов третий раз выступает на Открытом чемпионате Франции. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира. В 2017 году россиянин дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл британцу Энди Маррею, который на тот момент был первой ракеткой мира. Этот результат является лучшим для Хачанова на турнирах серии Большого шлема.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что из-за дождя все матчи турнира в пятницу отменены, встречи будут доиграны в субботу.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема, его общий призовой фонд составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.