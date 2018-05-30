Ещё
Российская теннисистка потерпела поражение во втором круге турнира во Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская теннисистка потерпела поражение во втором круге турнира во Франции 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Барборе Стрыцовой во втором круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
В двух партиях матча победу одержала Стрыцова со счетом со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки пробыли на корте 1 час 16 минут.
Таким образом, 29-летняя российская спортсменка не смогла пробиться в третий круг турнира. За выход в четвертый круг "Ролан Гаррос" Стрыцова поборется с победительницей пары Катерина Козлова— Катерина Синякова.
Ранее украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 2-й круг Екатерина Макароа (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 4:6, 2:6
Газета.Ru: последние новости
Шараповой понравился необычный костюм Серены Уильямс Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции Макарова успешно стартовала на "Ролан Гаррос"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трогал за грудь»36
Горячая бразильянка надела форму сборной России61
Овечкину пожелали смерти13
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Российские футболисты попросят денег у Путина10
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение