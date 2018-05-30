Российская теннисистка потерпела поражение во втором круге турнира во Франции 

Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Барборе Стрыцовой во втором круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
В двух партиях матча победу одержала Стрыцова со счетом со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки пробыли на корте 1 час 16 минут.
Таким образом, 29-летняя российская спортсменка не смогла пробиться в третий круг турнира. За выход в четвертый круг "Ролан Гаррос" Стрыцова поборется с победительницей пары Катерина Козлова— Катерина Синякова.
Ранее украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 2-й круг Екатерина Макароа (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 4:6, 2:6