Российская теннисистка потерпела поражение во втором круге турнира во Франции

Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Барборе Стрыцовой во втором круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС

В двух партиях матча победу одержала Стрыцова со счетом со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки пробыли на корте 1 час 16 минут.

Таким образом, 29-летняя российская спортсменка не смогла пробиться в третий круг турнира. За выход в четвертый круг " Ролан Гаррос " Стрыцова поборется с победительницей пары Катерина Козлова — Катерина Синякова.

Ранее украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.