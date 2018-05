«Вегас» — «Вашингтон»: Майкл Баффер в боксерском стиле представил игроков

Известный боксерский аннонсер Майкл Баффер объявил имена игроков, которые вышли на лед для участия в первом матче финальной серии НХЛ «Вегас» — «Вашингтон».

Best player intros ever? Best player intros ever. Thanks Michael Buffer. #StanleyCup pic.twitter.com/EirwkzDCD0

— NHL (@NHL) 29 мая 2018 г.