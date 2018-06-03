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Кис победила Бузэрнеску, став первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018
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Кис победила Бузэрнеску, став первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Американка Мэдисон Кис (13) стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (31) в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счётом 6:1, 5:1, но проиграла первую подачу на матч с двойного матчбола.
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кис выполнила 4 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Бузэрнеску 5 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Подач навылет у Михаэлы не было.
Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора Стрыцова (26), либо Юлия Путинцева из Казахстана.
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