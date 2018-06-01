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Кис победила Осаку и стала первой участницей четвёртого круга «Ролан Гаррос»
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Кис победила Осаку и стала первой участницей четвёртого круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (21) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года трижды подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 8 виннеров и 18 неточностей.
За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Кис поспорит с победительницей матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4).
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