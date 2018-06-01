Кис победила Осаку и стала первой участницей четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (21) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года трижды подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 8 виннеров и 18 неточностей.