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Кис — самая юная американка в полуфинале «РГ» после С. Уильямс в 2003 году
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Кис — самая юная американка в полуфинале «РГ» после С. Уильямс в 2003 году 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Мэдисон Кис стала самой юной американкой в полуфинале «Ролан Гаррос» с 2003 года. Тогда в полуфинал второй раз подряд вышла Серена Уильямс, которой был 21 год и 255 дней. Прошлогодняя чемпионка соревнований в упорной борьбе уступила бельгийке Жюстин Энен-Арденн и прервала свою серию из четырёх титулов на турнирах «Большого шлема».
Кис сейчас 23 года и 113 дней. В полуфинале она сыграет со своей подругой и соотечественницей Слоан Стивенс, которой 20 марта исполнилось 25 лет. В прошлом году они встретились в финале US Open, где Мэдисон взяла у Слоан всего три гейма.
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