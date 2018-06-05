Кис — самая юная американка в полуфинале «РГ» после С. Уильямс в 2003 году

Мэдисон Кис стала самой юной американкой в полуфинале « Ролан Гаррос » с 2003 года. Тогда в полуфинал второй раз подряд вышла Серена Уильямс , которой был 21 год и 255 дней. Прошлогодняя чемпионка соревнований в упорной борьбе уступила бельгийке Жюстин Энен-Арденн и прервала свою серию из четырёх титулов на турнирах «Большого шлема».

Кис сейчас 23 года и 113 дней. В полуфинале она сыграет со своей подругой и соотечественницей Слоан Стивенс, которой 20 марта исполнилось 25 лет. В прошлом году они встретились в финале US Open, где Мэдисон взяла у Слоан всего три гейма.