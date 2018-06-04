Ещё
Победы Кис и Стивенс — в обзоре 4-го круга «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победы Кис и Стивенс — в обзоре 4-го круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Американка Мэдисон Кис (13) стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (31) в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счётом 6:1, 5:1, но проиграла первую подачу на матч с двойного матчбола.
Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора Стрыцова (26), либо Юлия Путинцева из Казахстана.
Вслед за своей соотечественницей вышла в следующий раунд турнира Слоан Стивенс (10), обыграв эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (25) со счётом 6:2, 6:0.
За выход в полуфинал Стивенс сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролина Возняцки (Дания, 2).
Чемпионат.com: последние новости
Касаткина доиграет матч с Возняцки 4 июня Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Веснина и Макарова станут первыми в мире, если Бабош не выйдет в финал «РГ»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение5
Украинский теннисист хочет задушить всех русских227
Роналду спрячется на ЧМ за десантником12
Россиянки выиграли ЧЕ10
Абрамович наказал Британию609
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение