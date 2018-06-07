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Стивенс обыграла Кис и вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Халеп
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Стивенс обыграла Кис и вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Халеп 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Американская теннисистка Слоан Стивенс (10) завоевала путёвку в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Стивенс избежала подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 2 брейк-пойнта из 5, активно выиграла 8 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Кис 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта, 25 виннеров и 39 невынужденных ошибок.
В финальном матче «Ролан Гаррос» действующая победительница US Open встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей первую строчку в мировом рейтинге.
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